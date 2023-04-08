Уже начали рыть землю. Оккупанты устанавливают дополнительное ограждение на подъездах к ЗАЭС — Энергоатом 8 апреля, 15:36 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные обустраивают забор на подъездах к админзданию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Работники станции теперь вынуждены преодолевать пешком часть маршрута.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатом в Telegram.

«Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, как будто готовя ее к обороне. А проще говоря, они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта», — говорится в сообщении.

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В Энергоатоме отмечают, что теперь работники Запорожской атомной станции не смогут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком.

Кроме того, рейсовые автобусы для персонала станции больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута, ведь препятствием станет новый забор.

В Энергоатоме добавляют, что «для этого уже начали рыть землю».

«Поэтому маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они просто идти», — подытожили в пресс-службе компании.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую АЭС – российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены обстрелами РФ в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.