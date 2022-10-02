Оккупанты усложнили выезд из Херсонской области — заместитель главы облсовета 2 октября, 12:17 Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области. За минувшие сутки уехать смогли только 11 человек.



Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.



«Сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда. При этом, кроме того, что нужно предоставить свои личные данные этим подонкам, еще и максимально доступно объяснить, почему это вы хотите покинуть область», — заявил он.

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19 сентября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период.