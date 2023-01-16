Делают жизнь невыносимой. Захватчики ускорили темпы депортации украинцев 16 января, 06:00 Украинцы (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Россияне наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий. Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская областей и Краснодарский край РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Режим Путина увеличивает темпы депортации украинцев из ВОТ под руководством «эвакуации».

При этом средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития.

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«Отметим, что для создания основы так называемой эвакуации россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную « эвакуацию», — добавили в Центре.