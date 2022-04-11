Оккупанты перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)
Следующая неделя будет не менее напряженной и еще более ответственной. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
По его словам, оккупанты могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб.
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«Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать, будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем более активны на международной арене, еще более активны информационно. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов в помощь Украине. Будем обосновывать более сильные санкции против России, чтобы была ответственность, справедливость. Как бы они ни боялись признать свои трагические ошибки, им придется», — сказал Зеленский.
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