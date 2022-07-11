Оккупанты усиливают удары вблизи Бахмута, чтобы изолировать город — ISW 11 июля, 06:42 Оккупанты едва не регулярно обстреливают Бахмут (Фото:Скриншот Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Российские захватчики, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Американские эксперты снова указали на «оперативную паузу» оккупантов, хотя и подтвердили, что они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

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В частности, захватчики провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Также аналитики пишут, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

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