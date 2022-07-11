Оккупанты усиливают удары вблизи Бахмута, чтобы изолировать город — ISW

11 июля, 06:42
Оккупанты едва не регулярно обстреливают Бахмут (Фото:Скриншот Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Оккупанты едва не регулярно обстреливают Бахмут (Фото:Скриншот Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Российские захватчики, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Американские эксперты снова указали на «оперативную паузу» оккупантов, хотя и подтвердили, что они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

Видео дня
Читайте также:
Россияне обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами: сгорели семь домов

В частности, захватчики провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Читайте также:
Оккупанты будут развивать наступление на Бахмут и Славянск — Гайдай

Также аналитики пишут, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

ВСУ уничтожили колонну россиян на Донбассе

https://www.youtube.com/embed/LRAcJc6_OxQ
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война на Донбассе Война в Украине Бахмут Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
Второй этап сражения за Донбасс и мобилизация. Что готовит Путин?

Путин понимает, что его армия забуксовала и не может выполнить задание

10 июля, 23:10
Мнения
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
10 июля, 22:52
16497
Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

10 июля, 12:25
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X