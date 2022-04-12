Оккупанты усиливают системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска — Генштаб

12 апреля, 07:13
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Оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой области (Фото:Генштаб)

Оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой области (Фото:Генштаб)

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Российские оккупанты усиливают системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

В утренней сводке говорится, что, вероятно, в дальнейшем оккупанты будут пытаться взять под контроль город Мариуполь, захватить Попасную и вести наступление на Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

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В Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Совершает перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Иловайск ПВО Мелитополь Война России против Украины

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