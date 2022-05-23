Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи в Харьковской области — Генштаб
Оккупанты усиливают оборону в Харьковской области (Фото:Генштаб)
На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота ведут боевые действия для удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении.
Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и непосредственно рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.
Одновременно оккупанты усиливают полицейско-административный режим.
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