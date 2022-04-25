В селе на Запорожье оккупанты обстреливали места, где анонсировалось освящение пасок
Российские оккупанты (Фото:focus.ua)
В Запорожье русские войска пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя. Они наращивают систему управления и противовоздушной обороны и обстреливают украинские позиции минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил спикер ЗОВА Иван Арефьев.
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« Борьба за оккупированные населенные пункты Запорожского края продолжается. Враг пытается сосредоточить усилия на направлении Гуляйполя, осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации. Но благодаря украинским военным противник терпит потери. Военнослужащие Сил обороны Запорожского края продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле», — сообщил спикер.
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По его информации, около 10:00 в Васильевке начались обстрелы именно тех мест, где на днях анонсировали освящение пасок. При этом захватчики распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению.
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