Российские захватчики усиливают битву за Северодонецк и готовятся наступать на Северск — ISW 26 мая, 05:12 Цей матеріал також доступний українською Украина продолжает оборону Донбасса (Фото:Генштаб ЗСУ via Facebook)

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские оккупанты планируют усилить битву за Северодонецк и готовится к наступлению на Северск.



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Согласно его анализу, российские войска уделили первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по оцеплению Луганской области.

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Отмечается, что захватчики, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы начать атаку на Северск.

По данным ISW, оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские линии связи к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

Институт пишет, что российские силы нанесли удар по Запорожью, пытаясь вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке.

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли 95% области, а ситуация на Донбассе крайне плохая. Ранее он говорил, что, по его мнению, эта неделя станет решающей для дальнейшего развития событий в регионе.



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