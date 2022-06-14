Оккупанты усилили группировку и с помощью артиллерии штурмуют Северодонецк — Генштаб
Оккупанты штурмуют Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
На Северодонецком направлении российские оккупанты усилили группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная — Рубежное до двух батальонных тактических групп.
Об этом сообщает Генштаб.
При поддержке артиллерии армия РФ ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города.
На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман — Райгородок и Ямполь — Северск.
На Бахмутском направлении агрессоры обстреливают из артиллерии позиции украинских войск в районах населенных пунктов Возрождение, Новолуганское и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населенном пункте Возрождение. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождение — Вершина.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не вели. Усилили применение авиации и артиллерии для сковывания украинских войск.
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