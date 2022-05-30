Оккупанты усилили группировку своих войск на Запорожском направлении — Генштаб 30 мая, 08:05 Цей матеріал також доступний українською На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района Мелитополя (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск.



Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Усиление произошло за счет перемещение из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

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