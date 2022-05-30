Оккупанты усилили группировку своих войск на Запорожском направлении — Генштаб
На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района Мелитополя (Фото:Генштаб)
На Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск.
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Об этом сообщает Генштаб.
Усиление произошло за счет перемещение из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.
На Криворожском направлении армия РФ продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и ведет контрбатарейную борьбу.
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