Оккупанты усилили группировку своих войск на Запорожском направлении — Генштаб

30 мая, 08:05
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На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района Мелитополя (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района Мелитополя (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Усиление произошло за счет перемещение из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

Видео дня

На Криворожском направлении армия РФ продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и ведет контрбатарейную борьбу.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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