Оккупанты усилили разведку украинских позиций возле Изюма — Генштаб 29 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты усилили разведку возле Изюма (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты не проводили наступательных действий на изюмском направлении за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

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На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.



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