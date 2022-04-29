Оккупанты усилили разведку украинских позиций возле Изюма — Генштаб
Оккупанты усилили разведку возле Изюма (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты не проводили наступательных действий на изюмском направлении за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.
На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.
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