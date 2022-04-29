Оккупанты усилили разведку украинских позиций возле Изюма — Генштаб

29 апреля, 08:00
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Оккупанты усилили разведку возле Изюма (Фото:Генштаб)

Оккупанты усилили разведку возле Изюма (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты не проводили наступательных действий на изюмском направлении за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

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На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Разведка Война России против Украины

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