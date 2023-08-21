Телефоны, машины, паспорта. Оккупанты усилили проверки на блокпостах в Мелитополе

21 августа, 04:15
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Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Россияне усилили проверки на блокпостах в Мелитополе и районе. В частности, проверяют телефоны.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он добавил, что по информации жителей, оккупанты проверяют тщательно телефоны, машины и паспорта и попросил людей быть максимально бдительными.

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«На Мелитопольщине оккупанты еще больше „замыкают круг“ и усиливают контроль. Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блокпостах города и района. Не исключаю, что одной из причин может быть и утреннее событие — взлом проукраинского ресурса, с которого, в том числе жители ВОТ могли получить информацию», — написал Федоров.

Вчера ночью враг сломал несколько проукраинских Телеграмм-каналов, владельцы которых сейчас не имеют доступа к администрированию.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мелитополь Война в Украине Война России против Украины

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