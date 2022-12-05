В Скадовском районе оккупанты усилили полицейский режим и ввели комендантский час — Генштаб

5 декабря, 08:17
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Оккупанты усилили полицейский режим в Скадовске (Фото:bilyayivka.city)

Оккупанты усилили полицейский режим в Скадовске (Фото:bilyayivka.city)

По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты усилили административно-полицейский режим и ввели комендантский час.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 5 декабря.

Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем, сообщает Генштаб.

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16 ноября мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе находится огромное количество российских военных.

«Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют повсюду, это также создает дополнительное напряжение», — отмечал он.

2 декабря Генштаб сообщал, что на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия.

https://www.youtube.com/watch?v=aZSlBt1SDOw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Херсонская область Война России против Украины Скадовск

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