В Скадовском районе оккупанты усилили полицейский режим и ввели комендантский час — Генштаб 5 декабря, 08:17 Оккупанты усилили полицейский режим в Скадовске (Фото:bilyayivka.city)

По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты усилили административно-полицейский режим и ввели комендантский час.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 5 декабря.

Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем, сообщает Генштаб.

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16 ноября мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе находится огромное количество российских военных.

«Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют повсюду, это также создает дополнительное напряжение», — отмечал он.

2 декабря Генштаб сообщал, что на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия.