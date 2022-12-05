В Скадовском районе оккупанты усилили полицейский режим и ввели комендантский час — Генштаб
Оккупанты усилили полицейский режим в Скадовске (Фото:bilyayivka.city)
По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты усилили административно-полицейский режим и ввели комендантский час.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 5 декабря.
Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем, сообщает Генштаб.
16 ноября мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе находится огромное количество российских военных.
«Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют повсюду, это также создает дополнительное напряжение», — отмечал он.
2 декабря Генштаб сообщал, что на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия.