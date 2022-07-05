«Дежурят катера». Оккупанты усилили оборону Крымского моста — росСМИ 5 июля, 17:55 Крымский мост (Фото:rosavtodor.ru)

Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины, сообщает пропагандистское агентство РИА-Крым.

По информации собеседника пропагандистов в силовых структурах, возле моста установлены щиты-мишени с отражающими элементами.

Также российские пропагандисты цитируют военного эксперта РФ Сергея Горбачева.

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По его словам, в районе Крымского моста создана «многоярусная эшелонированная оборона, имеющая несколько секторов и зон ответственности».

«Задействованы и силы Южного военного округа, и Черноморской флота, и береговая охрана — морчасти погранвойск, и Росгвардия — дежурят катера и так далее», — говорится в сообщении.

5 июля офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что Украина не может уничтожить Крымский мост.

1 июля, жители оккупированной Россией Керчи сообщили о клубах дыма в районе Крымского моста. Кремлевский ставленник в Крыму Сергей Аксенов заявил, что причиной задымления стало «ДТП» и какие-то «учения» местных силовиков.

15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост (он же Крымский) будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.

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