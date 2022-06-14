Российские оккупанты усилили свои позиции на Николаевском направлении — Генштаб 14 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты усиливаются на юге (Фото:Генштаб)

На Николаевском направлении в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка Опытное Херсонской области, российские оккупанты развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.



Об этом сообщает Генштаб.

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