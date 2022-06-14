Российские оккупанты усилили свои позиции на Николаевском направлении — Генштаб

14 июня, 08:00
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Оккупанты усиливаются на юге (Фото:Генштаб)

Оккупанты усиливаются на юге (Фото:Генштаб)

На Николаевском направлении в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка Опытное Херсонской области, российские оккупанты развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий.

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На Криворожском направлении армия РФ провела минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод — Калиновское.

https://www.youtube.com/embed/S-mMHSX8WiQ

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Николаевская область Война России против Украины

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