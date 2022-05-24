«Остались одни руины». Оккупанты полностью уничтожили несколько сел в Николаевской и Херсонской областях — командование Юг
Вонная техника РФ в Армянске. Оккупированный Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Николаевской и Херсонской областей. Несколько сел полностью уничтожены.
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Об этом сообщает оперативное командование Юг.
В ведомстве подчеркнули, что обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях — «стабильно напряженная».
При этом противник не предпринимает попыток продвинуться вперед. Оккупанты укрепляют оборону и продолжают наносить артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины и мирным населенным пунктам.
«От нескольких сел на неподконтрольной Украине территории, остались одни руины», — уточнили в ОК Юг.
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