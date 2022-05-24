«Остались одни руины». Оккупанты полностью уничтожили несколько сел в Николаевской и Херсонской областях — командование Юг 24 мая, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Вонная техника РФ в Армянске. Оккупированный Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Николаевской и Херсонской областей. Несколько сел полностью уничтожены.

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Об этом сообщает оперативное командование Юг.

В ведомстве подчеркнули, что обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях — «стабильно напряженная».

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При этом противник не предпринимает попыток продвинуться вперед. Оккупанты укрепляют оборону и продолжают наносить артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины и мирным населенным пунктам.

«От нескольких сел на неподконтрольной Украине территории, остались одни руины», — уточнили в ОК Юг.

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