Атака оккупантов: в Днепропетровской области уничтожена нефтебаза

6 апреля, 07:58
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В Днепропетровской области военные РФ уничтожили нефтебазу (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

В Днепропетровской области военные РФ уничтожили нефтебазу (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область. Было попадание в нефтебазу и один из заводов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее», — отметил он.

Видео дня

Количество пострадавших выясняется.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/347634067398634
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область Нефтебаза Война России против Украины

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