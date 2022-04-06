Атака оккупантов: в Днепропетровской области уничтожена нефтебаза
В Днепропетровской области военные РФ уничтожили нефтебазу (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)
Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область. Было попадание в нефтебазу и один из заводов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее», — отметил он.
Количество пострадавших выясняется.
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