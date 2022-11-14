«Делаем все возможное». Оккупанты уничтожили энергообъект, который питал правобережье Херсонской области 14 ноября, 21:30 Последствия разрушений в Херсонской области (Фото:Volodymyr Kudrytskyi / Facebook)

Российские оккупанты «практически уничтожили» энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в Facebook.

Он уточнил, что оккупанты перед отступлением взорвали две автотрансформатора.

«Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная — что по мнению террористов не сделали взрывы, дополнительно расстреляно и разбито. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать», — написал Кудрицкий.

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По его словам, несмотря на это, Укрэнерго вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго «уже прорабатывают» схемы оживления освобожденной Херсонщины из соседних двух областей.

«Это не будет просто — саперы уже обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высокий. Работаем осторожно, но не теряем ни одной минуты. Большая часть освобожденной Херсонщины без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее», — добавил Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что Украина уже передала перечень необходимого международным партнерам. За этот короткий промежуток времени откликнулись Польша и Франция. Оборудование от них направляется в Украину.