Оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске

18 октября, 19:57
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Святогорская Лавра (Фото:via Геращенко / Telegram)

Святогорская Лавра (Фото:via Геращенко / Telegram)

Россияне разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске Донецкой области. Особенно пострадал частный сектор.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что восстановительные работы на деоккупированных территориях продолжаются.

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«После того, как украинские власти зашли на деоккупированные территории и приступили к восстановительным работам, указанные работы продолжаются», — заявил Кириленко.

По его словам, более чем на 90% разрушен жилищный сектор в Святогорске и Лимане. Особенно пострадали частные дома.

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«Представители власти ежедневно находятся в деоккупированных населенных пунктах, чтобы контролировать восстановительные работы. На сегодняшний день оценивается ситуация, чтобы выяснить, как эти общины войдут в зимний период», — добавил глава области.

Кириленко подчеркнул, что параллельно осуществляется эвакуация жителей Донбасса, поскольку враг не прекращает обстрелы по всей территории области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Святогорск Павел Кириленко Война России против Украины Лиман

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