Оккупанты уничтожают собственную технику и выдают ее за украинскую: СБУ перехватила разговор 1 апреля, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уничтожают свою военную технику и выдают ее за подбитую украинскую (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты уничтожают собственную военную технику и выдают ее за подбитую украинскую, следует из перехваченного Службой безопасности Украины разговора.



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«Звучит дико, но рашисты готовы даже к такому, чтобы создать хотя бы видимость своих „успехов“ в Украине», — отметили в СБУ.

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На аудиозаписи перехвата слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задание: сделать фото- и видеофиксацию «уничтоженных минометов».

Они пользуются сходством украинской и российской техники, но даже «в спокойных условиях» оккупанты не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчатой.



«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни… Давайте побыстрее!» — недовольно говорит командир.



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