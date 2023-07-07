Оккупанты укрепляют три коридора из Крыма на материковую Украину — Чубаров 7 июля, 19:15 Крым (Фото:DimitroSevastopol/pixabay)

Российские оккупанты укрепляют три коридора, соединяющих временно оккупированный Крым с временно оккупированными территориями материковой Украины.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Freedom.

«Они укрепляют три коридора, соединяющих полуостров с материком. Это Арабатская Стрелка. Так, со стороны Джанкоя по этой удивительной косе, которую они сейчас разрушают, транспорт может двигаться в сторону Херсонской области. Это Чонгар. Недавно был взорван Чонгарский мост, который они вроде бы привели снова в пользование. И коридор от Джанкоя в сторону Оркапы — или старый Красноперекопск — оттуда на Каланчак и Чаплинку», — отметил Чубаров.

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По его словам, на каждом из этих коридоров размещены особые постройки и дополнительные военные подразделения.

«В целом Россия пытается превратить Крым в такую территорию, где она будет долго обороняться», — сказал Чубаров.

Ранее журналист Радио Свобода Игорь Токарь в эфире Radio NV описал линию обороны российских оккупантов на севере Крыма.