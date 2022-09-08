Оккупанты украли фонтан из Мариуполя и установили его в Харцызске 8 сентября, 23:58 Фонтан в Харцызске (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time / Telegram)

Российские захватчики похитили фонтан, который украинские власти должны были установить в Кальмиусском районе Мариуполя, и привезли в оккупированный Харцызск.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что фонтан планировали установить перед восстановленным бассейном Нептун.

«Мы нашли свой фонтан. Правда, пока не главный из театрального сквера. А подобный. Новый. Подготовлен к запуску весной перед восстановленным бассейном Нептун в Кальмиусскому районе. Недавно его, как и все стоящее и уникальное в Мариуполе, тоже отправлили в ремонт и украли россияне. Однако теперь — это очередной подарок оккупантов Харцызску», — написал он.

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Андрющенко подчеркнул, что чувствуется радость за детей, которые живут в оккупации, но объемы похищенного в Мариуполе возмущают.

Харцызск, которому россияне подарили похищенный фонтан, с 2014 года находится под оккупационной в так называемой «ДНР».

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