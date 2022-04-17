Оккупанты украли 3 млн гривен в отделении Укрпочты в Мелитополе 17 апреля, 04:41 Цей матеріал також доступний українською Укрпочта ведет переговоры о возврате украденных денег (Фото:Укрпочта / Flickr)

Российские военные в начале апреля похитили почти 3 миллиона гривен в отделении Укрпочты во временно оккупированном ими Мелитополе. Сейчас идут переговоры о возврате денег.

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Об этом в ночь на воскресенье, 17 апреля, сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в эфире общенационального марафона, передает Интерфакс-Украина.



По его словам, похищенные деньги предназначались для выдачи пенсий, социальных выплат и заработных плат.

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«Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В предыдущем месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будет делать все, чтобы и в этом месяце было так же», — сказал Смилянский.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что 5 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации в оккупированном Мелитополе похитили из отделения Укрпочты почти 3 млн грн.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.



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