Разворовали культурный фонд Херсонской области. Оккупанты вывезли 15 тысяч картин — Центр нацсопротивления 12 ноября, 15:07 Российские оккупанты вывезли из музеев Херсонской области примерно 15 тысяч картин (Фото:Серов Сергей Александрович/Wikipedia)

Российские захватчики разворовали культурный фонд Херсонской области. В оккупированный Симферополь они вывезли ориентировочно 15 тысяч картин четырьмя грузовыми машинами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как говорится, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке.

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Среди коллекций фонда музея в постоянной экспозиции музея иконопись XVII — начала XX века, украинское искусство II половины XIX — начала XX века. Также представлены работы современных художников.

«В целом из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 тысяч экспонатов», — говорится в публикации.

Как добавляют в центре национального сопротивления, оккупанты вывезли не только культурные ценности.

"Россияне, уже по традиции, похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику", - подытожили ССО.

С 31 октября по 3 ноября оккупанты в Херсоне отвезли в художественный музей имени Алексея Шовкуненко три-четыре десятка человек, которые выносили произведения искусства и оргтехнику. Для этого использовались фуры и школьные автобусы. Как отмечалось, картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в тряпки.