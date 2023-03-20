В Херсонской области оккупанты угрожают арестом за отсутствие российского паспорта — Генштаб

20 марта, 09:00
Поделиться:
Оккупанты угрожают жителям Херсонской области арестом за отсутствие российского паспорта (Фото:duma.gov.ua)

Оккупанты угрожают жителям Херсонской области арестом за отсутствие российского паспорта (Фото:duma.gov.ua)

Российские оккупанты на временно захваченной территории Херсонской области продолжают создавать условия принудительной паспортизации местных жителей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 20 марта.

По данным Генштаба, за отсутствие паспорта РФ местным жителям угрожают арестом.

Видео дня

«На блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов», — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт, а в Мелитополе оккупанты запретили выплаты местным жителям без российского паспорта.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Арест Паспорт Херсонская область Российский паспорт Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X