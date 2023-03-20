В Херсонской области оккупанты угрожают арестом за отсутствие российского паспорта — Генштаб 20 марта, 09:00 Оккупанты угрожают жителям Херсонской области арестом за отсутствие российского паспорта (Фото:duma.gov.ua)

Российские оккупанты на временно захваченной территории Херсонской области продолжают создавать условия принудительной паспортизации местных жителей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 20 марта.

По данным Генштаба, за отсутствие паспорта РФ местным жителям угрожают арестом.

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«На блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов», — говорится в сообщении.



Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт, а в Мелитополе оккупанты запретили выплаты местным жителям без российского паспорта.

