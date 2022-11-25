В Запорожской области оккупанты угрожают забрать недвижимость у местных жителей — Генштаб
Оккупанты заставляют жителей переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ (Фото:zp.vgorode.ua)
В населенном пункте Мостовое Запорожской области оккупанты заставляют жителей переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 25 ноября.
В случае отказа угрожают «национализировать», то есть просто забрать это недвижимое имущество, отметили в Генштабе.
Ранее журналисты проекта Схемы сообщили, что российские оккупанты открыли реестры захваченных территорий Украины.
По данным журналистов, в конце октября в реестре юридических лиц российской федеральной налоговой службы появились данные с захваченных Россией территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.