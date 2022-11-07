Оккупанты шантажируют жителей Херсонской области подрывом дамбы — ОК Юг 7 ноября, 12:19 Оккупанты шантажом пытаются заставить жителей Херсонской области выехать (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсонской области оккупационная армия РФ прибегла к информационному шантажу, чтобы заставить местное население выехать.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, жители Бериславского района не хотят уезжать, поэтому оккупанты начали запугивать их подрывом дамбы Каховской ГЭС.

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«Снова делали вбросы об „обстрелах“ нами гражданской инфраструктуры, в частности, пытались разогнать тему об „обстреле шлюзов“. Не имея четкой стратегии на поле боя, они пытаются подтягивать информационные ресурсы», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что ситуация в Херсонской области остается сложной и напряженной из-за маневров войск РФ.

Накануне стало известно, что в Бериславе Херсонской области российские оккупанты взорвали высоковольтные линии электропередачи. В городе, вероятно, не будет света до его полной деоккупации.

Кроме того, во временно захваченном Херсоне сообщили об отсутствии электричества и воды во всех районах города. Энергоснабжения также отсутствует в некоторых районах области.