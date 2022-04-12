Мэр Ирпеня снова получает угрозы от россиян

12 апреля, 13:02
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Александр Маркушин (Фото:Александр Маркушин/facebook.com)

Александр Маркушин (Фото:Александр Маркушин/facebook.com)

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Мэр Ирпеня Александр Маркушин получает новые сообщения с угрозами от российских оккупантов.

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У себя в Telegram он опубликовал скрин с сообщениями с российского номера с угрозами и предложениями о сотрудничестве.

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«Оккупанты не смогли взять Ирпень и не могут взять Мариуполь, прибегают к запугиваниям, подкупу и химическому оружию. Это агония и понимание близкого поражения», — отметил Маркушин.

Он предложил оккупантам сдаться вместо того, чтобы угрожать мэрам украинских городов.

«Это их единственный шанс увидеть в будущем унитазы и стиральные машинки, которые они воровали из домов жителей Ирпеня», — добавил Маркушин.

В начале марта Маркушин уже получал угрозы со стороны российских оккупантов и требованиях сдать город.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Угрозы Ирпень Война России против Украины

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