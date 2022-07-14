Удар оккупантов по Николаеву: разрушен отель в центре города и повреждено здание ТРЦ 14 июля, 09:19 Российская ракета попала в отель Николаев в центре города (Фото:Суспільне Николаев)

В результате ракетного удара российских оккупантов был разрушен отель Николаев в центре города, а также повреждено здание ТРЦ напротив него.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг.

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Утром 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.

Сенкевич тогда сообщил, что оккупанты попали в ряд гражданских объектов.

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