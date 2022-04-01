Оккупанты авиаударом уничтожили несколько жилых домов в Киевской области 1 апреля, 00:56 Цей матеріал також доступний українською Пожар был ликвидирован работниками ГСЧС (Фото:facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Бучанском и Фастовском районах Киевской области российские оккупанты нанесли авиаудары. Повреждены несколько жилых домов и инфраструктурный объект.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

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Так, в Бучанском районе от авиаудара пострадало одно из сел района. В результате были полностью разрушены несколько жилых домов граждан. Потерпевших нет.

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В Фастовском районе в результате боевых действий повреждения получил объект инфраструктуры.

Пожар был ликвидирован работниками ГСЧС. Следователи зафиксировали последствия

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