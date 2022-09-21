Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: зафиксированы прилеты по объектам инфраструктуры

21 сентября, 14:19
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в среду, 21 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры.

Информация уточняется, добавил глава ОВА.

Видео дня

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.

19 сентября оккупанты дважды атаковали ракетами Запорожье.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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