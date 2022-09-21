Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: зафиксированы прилеты по объектам инфраструктуры
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Днем в среду, 21 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры.
Информация уточняется, добавил глава ОВА.
В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.
19 сентября оккупанты дважды атаковали ракетами Запорожье.
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