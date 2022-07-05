Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: под огнем оказались частные дома

5 июля, 11:03
Войска РФ ударили ракетами по поселку Степногорск в Запорожской области (Фото:Запорожская ОВА)

Войска РФ ударили ракетами по поселку Степногорск в Запорожской области (Фото:Запорожская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram, опубликовав фото последствий атаки террористических войск РФ.

Отмечается, что вражеские ракеты попали в частные дома.

Степногорск обстреливают почти каждый день. И каждый раз разрушается гражданская инфраструктура.

Видео дня

Утром 5 июля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. Шесть из них сбила ПВО, в городе Покров ракета попала в частный сектор.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ракеты Запорожская область Ракетные удары

Эксклюзивы НВ

Большие технологические компании получают все больше и больше власти; при этом их системы становятся все запутаннее, что усложняет поиск проблем и виноватых (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Саботаж или невнимательность? /
Google продавал данные украинских пользователей россиянам даже после введения санкций. Как такое возможно?
5 июля, 08:03
IT-индустрия
Витамин D, названный «солнечным витамином» из-за способности усваиваться организмом под воздействием солнечного света (Фото:Nicolas Solerieu/Unsplash)
Большой потенциал /
Четыре причини, почему вам не стоит недооценивать витамин D
5 июля, 07:00
Медицина
Политическая психология (Фото:research.kent.ac.uk)
Ложь, конспирология и интимные отношения /
Пять самых интересных исследований о политических взглядах людей
4 июля, 21:00
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X