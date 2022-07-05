Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: под огнем оказались частные дома 5 июля, 11:03 Войска РФ ударили ракетами по поселку Степногорск в Запорожской области (Фото:Запорожская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram, опубликовав фото последствий атаки террористических войск РФ.

Отмечается, что вражеские ракеты попали в частные дома.

Степногорск обстреливают почти каждый день. И каждый раз разрушается гражданская инфраструктура.

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Утром 5 июля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. Шесть из них сбила ПВО, в городе Покров ракета попала в частный сектор.

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