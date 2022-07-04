Ситуация в Харьковской области: три человека погибли в результате обстрелов, утром оккупанты атаковали школу

4 июля, 10:05
Оккупанты ударили ракетами по школе в Харькове (Фото:Олег Синегубов/facebook.com)

Оккупанты ударили ракетами по школе в Харькове (Фото:Олег Синегубов/facebook.com)

За минувшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погибли три человека, еще шесть были ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На территории области под обстрелы оккупантов попали города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.

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В результате обстрелов погибли три жителя села Безруки Дергачевской громады, еще шесть человек были ранены.

Рано утром в понедельник, 4 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью террористических войск РФ стала общеобразовательная школа.

Сейчас спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, в школе никого не было, поэтому никто не пострадал.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Школа Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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