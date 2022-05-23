Оккупанты ударили ракетами по селу в Запорожской области
Обстрел Орехова 7 мая (Фото:t.me/zoda_gov_ru)
Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре одного из сел в Запорожской области, в результате удара было разрушено здание, количество пострадавших уточняется.
Об этом сообщили Силы обороны Запорожского региона.
Вражеские войска обстреливают позиции подразделений украинских защитников вдоль линии фронта в районе населенных пунктов:
Малиновка, Полтавка, Каменское, Красное, Степное, Ольговское, Большая Новоселка, Орехов, Новоданиловка, Затишье, Белогорье, Времовка, Зеленый Гай, Малая Токмачка, Новоселка, Гуляйпольское.
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