Оккупанты ударили ракетами по селу в Запорожской области

23 мая, 10:40
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Обстрел Орехова 7 мая (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Обстрел Орехова 7 мая (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре одного из сел в Запорожской области, в результате удара было разрушено здание, количество пострадавших уточняется.

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского региона.

Вражеские войска обстреливают позиции подразделений украинских защитников вдоль линии фронта в районе населенных пунктов:

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Малиновка, Полтавка, Каменское, Красное, Степное, Ольговское, Большая Новоселка, Орехов, Новоданиловка, Затишье, Белогорье, Времовка, Зеленый Гай, Малая Токмачка, Новоселка, Гуляйпольское.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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