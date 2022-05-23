Оккупанты ударили ракетами по селу в Запорожской области 23 мая, 10:40 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Орехова 7 мая (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре одного из сел в Запорожской области, в результате удара было разрушено здание, количество пострадавших уточняется.

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского региона.



Вражеские войска обстреливают позиции подразделений украинских защитников вдоль линии фронта в районе населенных пунктов:

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