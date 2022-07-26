«Люди отдыхали и жили. Ни баз, ни войск». Курортная Затока пострадала в результате массированного удара российских оккупантов — видео
В результате ракетного удара оккупантов пострадал курортный поселок Затока (Фото:Думская)
Утром во вторник, 26 июля, в результате массированного удара российских оккупантов пострадал курортный поселок Затока Одесской области.
Видео с последствиями ракетного удара опубликовал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
На ракетный обстрел Затоки также отреагировал президент Владимир Зеленский.
«Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый „освободитель“, который разрушает нашу жизнь», — написал Зеленский в своем Instagram.
Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в том числе с применением авиации со стороны Черного моря.
В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием.
В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.
Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.
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