«Люди отдыхали и жили. Ни баз, ни войск». Курортная Затока пострадала в результате массированного удара российских оккупантов — видео

26 июля, 11:01
В результате ракетного удара оккупантов пострадал курортный поселок Затока (Фото:Думская)

В результате ракетного удара оккупантов пострадал курортный поселок Затока (Фото:Думская)

Утром во вторник, 26 июля, в результате массированного удара российских оккупантов пострадал курортный поселок Затока Одесской области.

Видео с последствиями ракетного удара опубликовал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

На ракетный обстрел Затоки также отреагировал президент Владимир Зеленский.

Видео дня

«Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый „освободитель“, который разрушает нашу жизнь», — написал Зеленский в своем Instagram.

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в том числе с применением авиации со стороны Черного моря.

В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.

Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Ракеты Ракетные удары Затока Война России против Украины

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