Оккупанты ударили ракетами по жилому кварталу в Одесской области: шесть человек пострадали, среди них — ребенок 27 июня, 07:19 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М по Одесской области. Шесть человек пострадали.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м².

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По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции.



Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

В результате ракетного удара пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них — семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно.

26 июня РФ также нанесла ракетные удары по Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях.



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