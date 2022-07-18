Оккупанты ударили ракетами по Одесской области: попали по военному объекту и мосту через Днестровский лиман
Оккупанты запустили четыре ракеты по Одесской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Днем в понедельник, 18 июля, российские оккупанты выпустили четыре ракеты по Одесской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.
«По Одесской области в 11.00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования», — говорится в сообщении.
В ОК Юг отметили, что одну ракету сбили над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара.
Еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, когда мост перестал функционировать.
В результате ракетной атаки пострадавших нет.
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