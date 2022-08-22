Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области
Оккупанты ударили по Одесской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в понедельник, 22 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.
Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена с самолета Су-35 с направления Черного моря.
Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.
В ночь на 21 августа Россия выпустила по Одесской области пять ракет, две из них сбили силы ПВО, еще три — попали по территории сельхозпредприятия.
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