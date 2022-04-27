В Запорожье российские оккупанты вместо «партии боеприпасов» разгромили ракетами неработающий завод 27 апреля, 15:23 Цей матеріал також доступний українською В неработающее предприятие попали две российские ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В пресс-службе Запорожской областной военной администрации сообщили новые подробности российского удара по Запорожью утром 26 апреля.

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Пресс-секретарь Запорожской ОВА Иван Арефьев отметил, что на территорию одного из предприятий города попали две российские ракеты. Еще одна разорвалась в воздухе.

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В результате атаки погиб электрик предприятия Алексей 1975 года рождения.

Арефьев добавил, что предприятие не работало.

«Военные министерства обороны РФ назвали это „уничтожением большой партии боеприпасов“ высокоточными ракетами большой дальности. Характер разрушений на неработающем предприятии, которое недавно находилось в российской собственности, подтверждает, что российский фейк не имеет ничего общего с реальностью», — подчеркнул он.

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