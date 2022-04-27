В Запорожье российские оккупанты вместо «партии боеприпасов» разгромили ракетами неработающий завод

27 апреля, 15:23
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В неработающее предприятие попали две российские ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В неработающее предприятие попали две российские ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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В пресс-службе Запорожской областной военной администрации сообщили новые подробности российского удара по Запорожью утром 26 апреля.

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Пресс-секретарь Запорожской ОВА Иван Арефьев отметил, что на территорию одного из предприятий города попали две российские ракеты. Еще одна разорвалась в воздухе.

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В результате атаки погиб электрик предприятия Алексей 1975 года рождения.

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Арефьев добавил, что предприятие не работало.

«Военные министерства обороны РФ назвали это „уничтожением большой партии боеприпасов“ высокоточными ракетами большой дальности. Характер разрушений на неработающем предприятии, которое недавно находилось в российской собственности, подтверждает, что российский фейк не имеет ничего общего с реальностью», — подчеркнул он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье Война России против Украины

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