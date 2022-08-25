Оккупанты ударили ракетами по Киевской области: власти сообщили подробности
По Киевской области был нанесен ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В ночь на четверг, 25 августа, по одной из громад Вышгородского района Киевской области оккупанты нанесли ракетный удар.
Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
По его словам, было зафиксировано два прилета.
Жертв и раненых среди гражданских состояний на утро нет.
Пожаров и разрушений жилых построек или объектов инфраструктуры не было.
Обследование территории, где зафиксировали удар, продолжается.
«Другие взрывы, которые слышали жители региона — работа нашей ПВО», — добавил Кулеба.
Ранее Кулеба сообщал, что в Вышгородском районе области прогремело несколько взрывов.
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