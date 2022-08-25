Оккупанты ударили ракетами по Киевской области: власти сообщили подробности 25 августа, 08:08 По Киевской области был нанесен ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на четверг, 25 августа, по одной из громад Вышгородского района Киевской области оккупанты нанесли ракетный удар.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, было зафиксировано два прилета.

Жертв и раненых среди гражданских состояний на утро нет.

Пожаров и разрушений жилых построек или объектов инфраструктуры не было.

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Обследование территории, где зафиксировали удар, продолжается.

«Другие взрывы, которые слышали жители региона — работа нашей ПВО», — добавил Кулеба.

Ранее Кулеба сообщал, что в Вышгородском районе области прогремело несколько взрывов.

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