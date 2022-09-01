Оккупанты атаковали ракетами Оникс Одесскую область: одну из них сбила ПВО
Оккупанты ударили ракетами по Одесской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в четверг, 1 сентября, оккупанты нанесли удар ракетами Оникс по Одесской области.
Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
Удар был нанесен с территории оккупированного Крыма.
Одну ракету сбила система противовоздушной обороны. Другая попала в открытую местность.
Пострадавших в результате ракетного удара нет.
22 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
В ночь на 21 августа Россия выпустила по Одесской области пять ракет, две из них сбили силы ПВО, еще три — попали по территории сельхозпредприятия.
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