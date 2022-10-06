Атака на Запорожье: оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым домам, под завалами находятся люди 6 октября, 07:38 Оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Утром в четверг, 6 октября, российские оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым многоквартирным домам в Запорожье.

Об этом в Telegram сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

«Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели», — написал он.

Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей, добавил Куртев.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух у себя Telegram опубликовал фото разрушенных домов.

Накануне Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К. Одну из них сбили над городом силы противовоздушной обороны.

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