Атака на Запорожье: оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым домам, под завалами находятся люди
Оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье (Фото:Александр Старух/facebook.com)
Утром в четверг, 6 октября, российские оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым многоквартирным домам в Запорожье.
Об этом в Telegram сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
«Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели», — написал он.
Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей, добавил Куртев.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух у себя Telegram опубликовал фото разрушенных домов.
Накануне Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К. Одну из них сбили над городом силы противовоздушной обороны.