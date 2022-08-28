Оккупанты ударили по Запорожью, есть пострадавшие — секретарь горсовета 28 августа, 09:34 Последствия обстрелов Запорожья (Фото:Александр Старух via Telegram)

В ночь на воскресенье, 28 августа, российские войска обстреляли Запорожье. Прилеты зафиксированы в двух районах города.



Об этом сообщил секретарь в Telegram Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Сейчас известно о пяти поврежденных домах и двух пострадавших людях, которые травмировались обломками стекла», — говорится в сообщении.



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Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что ночью оккупанты ударили по областному центру и по городу Орехов.



«Враг действует цинично и коварно. Ночью наносит удары по совершенно мирным объектам наших городов. Оккупанты попали в гражданские объекты. Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушения получили жилые дома», — написал он.



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