Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

24 августа, 05:53
Удар по Запорожью 10 августа (Фото:t.me/kurtievofficial)

Удар по Запорожью 10 августа (Фото:t.me/kurtievofficial)

Утром 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Видео дня

За ночь зафиксировано несколько ракетных ударов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Запорожье Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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