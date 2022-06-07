Оккупанты обстреляли Запорожскую область: пять человек ранены, среди них — ребенок
Оккупанты ударили по Запорожской области (Фото:Запорожская областная государственная администрация)
За минувшие сутки в Запорожской области под обстрелы российских оккупантов попали три населенных пункта. Пять человек получили ранения.
Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.
В селе Доброполье в результате артиллерийских обстрелов были разрушены три частных дома.
В Гуляйполе вражеским снарядом частично разбиты крыши жилых сооружений, также выбиты окна и повреждены входные двери в дом.
Оккупанты также обстреляли территорию тракторной бригады в селе Верхняя Терса, где была расположена местная автозаправочная станция. В результате попадания из заправочного бака вылилось более 6 тонн дизельного топлива.
В результате обстрелов за медицинской помощью обратились пятеро жителей села Доброполье Пологовского района, из них один малолетний ребенок.
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