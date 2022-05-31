Оккупанты ударили по Сумской области: выпустили ракеты с самолета и вели огонь из артиллерии 31 мая, 09:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливали Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские оккупанты ночью нанесли удары по Сумской области.



Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, около полуночи вражеский самолета, который не пересекал границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Эсманской громады. Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской громады из САУ.

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Кроме того, в 3:00 с территории РФ оккупанты нанесли около 10 ударов из артиллерии по Великописаревской громаде.

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, информация о разрушениях уточняется.



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