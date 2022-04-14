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«Российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности позже», — написал он.

По его словам, обстреляли Большую Писаревку.

Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

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