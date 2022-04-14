Обстреляли Большую Писаревку. Российские оккупанты нанесли удар по Сумской области — ОГА
Россия нанесла удар по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Российские оккупанты нанесли удар по Сумской области.
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Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, обстреляли Большую Писаревку.
«Российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности позже», — написал он.
4 апреля Живицкий заявил, что после продолжительного террора российские оккупанты покидают Сумскую область. В Тростянке начали восстанавливать инфраструктуру и обследовать территорию. 5 апреля в Конотопском районе нашли троих замученных военными РФ мирных жителей.
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