Обстреляли Большую Писаревку. Российские оккупанты нанесли удар по Сумской области — ОГА

14 апреля, 17:47
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Россия нанесла удар по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Россия нанесла удар по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

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Российские оккупанты нанесли удар по Сумской области.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, обстреляли Большую Писаревку.

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«Российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности позже», — написал он.

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4 апреля Живицкий заявил, что после продолжительного террора российские оккупанты покидают Сумскую область. В Тростянке начали восстанавливать инфраструктуру и обследовать территорию. 5 апреля в Конотопском районе нашли троих замученных военными РФ мирных жителей.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Сумская область Война России против Украины

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