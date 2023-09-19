Оккупанты нанесли удар по рынку в Константиновке из комплекса С-300 — СБУ

19 сентября, 14:50
Поделиться:
В результате удара РФ по рынку в Константиновке погибли 16 человек (Фото:ГСЧС)

В результате удара РФ по рынку в Константиновке погибли 16 человек (Фото:ГСЧС)

По данным следствия, 6 сентября Россия осуществила обстрел Константиновки в Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

Такой ответ предоставила пресс-служба СБУ на просьбу NV прокомментировать резонансную статью New York Times, в которой утверждается, что удар по Константиновке якобы был нанесен неисправной ракетой украинской ПВО.

Видео дня

СБУ расследует это военное преступление РФ по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

Источник NV в СБУ добавил, что автор этой статьи Томас Гиббонс-Неф (Thomas Gibbons-Neff) неоднократно замечен на продвижении российских нарративов.

«Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию», — сказал собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Читайте также:
Продавали цветы на базаре. В результате ракетного удара по Константиновке погибли супруги Ширай

Среди прочего, говорит источник, ранее Гиббонс-Неф писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что украинские военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, которые помогают Украине.

«Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий», — подчеркнул собеседник.

Читайте также:

Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS) Как выглядит место атаки РФ на Константиновку, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек — фото, видео

19 сентября NYT опубликовала расследование, в котором утверждает, что ракетный удар 6 сентября по рынку в Константиновке, когда погибли 16 человек и еще 37 получили ранения, якобы стал результатом неисправности ракеты украинской ПВО, выпущенной из ЗРК Бук.

Журналисты назвали это «трагической неудачей», а некоторые эксперты говорят, что такие ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, в том числе из-за неисправности электроники.

В Страткоме ВСУ заявили, что СБУ начала уголовное производство, и просят дождаться официальных результатов расследования. После атаки в полиции говорили, что есть несколько версий относительно типа вооружения, которым был нанесен удар, в частности не исключали артиллерийский обстрел.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также отреагировал на материал. Он заявил, что украинское общество «точно получит ответ на вопрос, что именно там произошло». По его словам, материал в иностранной прессе, в котором сомневаются в причастности России к атаке, способствует «росту конспирологических теорий».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Константиновка Агрессия РФ Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X