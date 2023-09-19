Оккупанты нанесли удар по рынку в Константиновке из комплекса С-300 — СБУ 19 сентября, 14:50 В результате удара РФ по рынку в Константиновке погибли 16 человек (Фото:ГСЧС)

По данным следствия, 6 сентября Россия осуществила обстрел Константиновки в Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

Такой ответ предоставила пресс-служба СБУ на просьбу NV прокомментировать резонансную статью New York Times, в которой утверждается, что удар по Константиновке якобы был нанесен неисправной ракетой украинской ПВО.

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СБУ расследует это военное преступление РФ по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

Источник NV в СБУ добавил, что автор этой статьи Томас Гиббонс-Неф (Thomas Gibbons-Neff) неоднократно замечен на продвижении российских нарративов.

«Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию», — сказал собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Среди прочего, говорит источник, ранее Гиббонс-Неф писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что украинские военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, которые помогают Украине.

«Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий», — подчеркнул собеседник.

19 сентября NYT опубликовала расследование, в котором утверждает, что ракетный удар 6 сентября по рынку в Константиновке, когда погибли 16 человек и еще 37 получили ранения, якобы стал результатом неисправности ракеты украинской ПВО, выпущенной из ЗРК Бук.

Журналисты назвали это «трагической неудачей», а некоторые эксперты говорят, что такие ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, в том числе из-за неисправности электроники.

В Страткоме ВСУ заявили, что СБУ начала уголовное производство, и просят дождаться официальных результатов расследования. После атаки в полиции говорили, что есть несколько версий относительно типа вооружения, которым был нанесен удар, в частности не исключали артиллерийский обстрел.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также отреагировал на материал. Он заявил, что украинское общество «точно получит ответ на вопрос, что именно там произошло». По его словам, материал в иностранной прессе, в котором сомневаются в причастности России к атаке, способствует «росту конспирологических теорий».