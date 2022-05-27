Оккупанты ударили по полигону Нацгвардии в Днепропетровской области: 10 погибших, до 35 пострадавших 27 мая, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:Воздушное командование Восток)

В Днепропетровской области российские оккупанты нанесли удар по полигону Нацгвардии. Погибли около 10 человек, еще 30−35 пострадали.

Об этом сообщил руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире телеканала ДнепрTV.

По его словам, оккупанты запустили крылатую ракету Искандер с территории Ростовской области.

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«Было три „прилета“. Два „прилета“ были неточные, не в цель, один „прилет“ был в казарму, где находилось небольшое количество людей», — сказал Корбан.

По его словам, сейчас на месте работают спасатели, полиция, Нацгвардия и военная комендатура.

«Есть погибшие, к сожалению, порядка 10 человек погибших, порядка 30−35 человек раненых. Это при том, что мы и военные пытались соблюдать меры предосторожности, и большинство личного состава было рассредоточено по территории», — отметил Корбан.

Утром глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты нанесли несколько ударов по региону.

«Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько „прилетов“. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», — написал он у себя в Facebook.



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